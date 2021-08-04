Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Власти Афганистана в 2020 году освободили под давлением Соединенных Штатов пять тысяч пленных боевиков, включая командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который руководит наступлением на Лашкаргах. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

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Отмечается, что один из командиров радикального движения Мавлави Талиб (представитель организации, деятельность которой запрещена в РФ) был освобожден в рамках мирных переговоров наряду с тысячами других пленных, сражавшихся на стороне радикалов.

«Эти освобожденные талибы играют ключевую роль в Гильменде. В рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они одни из самых ожесточенных террористов», — сказал представитель минобороны Афганистана Фавад Аман.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер считает, что вывод союзных войск из Афганистана может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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