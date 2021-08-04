Тверская область, 4 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Более 1,6 тонны мусора, 165 поваленных деревьев убрано с улиц Андреаполя Тверской области после урагана, прошедшегося по региону 2 августа. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Устранение последствий урагана

По информации властей, в устранении последствий урагана привлечено более 340 человек, задействовано 78 единиц техники.

«На месте проводится распил упавших деревьев, разбор конструкций, оказывается адресная помощь по установке временных кровель на домах. В настоящее время с пострадавших от стихии улиц вывезено более 1600 тонн различного мусора (разрушенные конструкции, ветки и другое), убрано 165 поваленных деревьев», — уточнили в пресс-службе.

Также проводятся подворовые обходы граждан, оказывается помощь. Принимаются документы на выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа через Тверскую область прошёл мощный грозовой фронт, особенно пострадали Андреаполь и Осташковский район, там ветер буквально сносил дома, ломал деревья.