Токио, 4 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota представил лимитированную версию Land Cruiser 70th Anniversary Edition, созданную в честь семидесятилетия модели. Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Toyota Land Cruiser 70th Anniversary Edition

Юбилейное авто поступит на авторынок Австралии уже в сентябре нынешнего года. Тираж модели будет ограничен 600 экземплярами. Из них 320 моделей — пикапы с двойной кабиной. Они будут стоить 82,6 тыс. австралийских долларов (около 4,4 млн рублей).

Ещё две сотни моделей получат одинарную кабину. Стоить данная версия будет дешевле — 80,05 тыс. австралийских долларов (порядка 4,3 млн рублей).

Остальные 80 внедорожников будут стоить 78,5 австралийских долларов (около 5,74 млн рублей). Для автомобилей предусмотрены несколько вариантов цвета кузова — French Vanilla, Merlot Red и Sandy Taupe.

Ранее Gazoo Racing (подразделение компании Toyota) представило концепт купе GR 86. Новый автомобиль выделяется стильной облицовкой с удлинённым сплиттером, множеством элементов из углеволокна и воздухозаборниками, размещёнными над радиаторной решёткой.

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