Москва, 4 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 35 авиарейсов, сообщает 4 августа сервис «Яндекс.Расписания».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна В самолете

По данным на 12:20, изменения в расписаниях есть в трёх воздушных гаванях столицы, по графику следуют рейсы только в «Жуковском».

Во «Внуково» два рейса задержано, восемь отменено, в «Домодедово» 16 задержано, четыре отменено, в «Шереметьево» три задержано, два отменено.

Сервис уточняет, что данные для онлайн-табло предоставили аэропорты.