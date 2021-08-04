Челябинск, 4 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Челябинской области уджалось погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками одной из организаций на сумму более 6,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Долги возникли в начале 2021 года. При этом следователи считают, что на предприятии была возможность для уплаты денег. Директор компании стал фигурантом уголовного дела.

В ходе расследования задолженность по зарплате подозреваемый погасил. Следствие по уголовному делу уже подходит к концу.