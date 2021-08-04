Киев, 4 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Украина намерена выйти из ещё одного соглашения Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующий проект указа президента страны Владимира Зеленского будет обсуждаться на заседании правительства Украины, намеченном на 4 августа.

Vmzvrn.ru Космос

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Речь идёт о соглашении о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, подписанном 30 декабря 1991 года в Минске.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что данное соглашение устарело и утратило своё практическое значение. Кроме того, документ не отвечает нынешнему состоянию сотрудничества между странами СНГ в сфере космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Украина решила выйти из соглашений СНГ об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте, а также из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске.

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Ранее в январе 2021 года правительство Украины одобрило проект закона о выходе Киева из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Этот документ был подписан 19 ноября 2010 года, а ратифицирован парламентом Украины 21 декабря 2011 года.