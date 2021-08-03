Барнаул, 4 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 275 носителей коронавируса, выздоровели 113 человек, скончались 25 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в региональном оперштабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

За весь период пандемии в крае подтверждён 63 191 случай заражения коронавирусом, в том числе у 4301 ребёнка до 17 лет. Выздоровели 49 385 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 4047 человек (3012 жителей края умерли от COVID-19, 1035 — от иных причин).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в регионе выявили 277 носителей коронавируса, выздоровели 104 человека, скончались 24 ковид-пациента.