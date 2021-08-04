Эрзинский район, Тыва, 4 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Эрзинском районе Тувы правоохранители проверяют обстоятельства наезда на ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл на территории туристической базы «Торе-Хол».

МВД по Республике Тува ДПС в Туве

Предварительно установлено, что 16-летний подросток, управляя автомобилем Toyota, наехал на двухлетнюю девочку, игравшую на территории базы. В результате пострадавшую госпитализировали в республиканскую больницу с переломом ноги.

В отношении водителя определение о возбуждении дела за управление автомобилем без водительских прав.

«Кроме того, меры административного воздействия по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ применены к 53-летнему владельцу транспортного средства за передачу управления автомобилем подростку», — отметили в ведомстве.