Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» в ходе выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября, получит более 43% голосов. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 4 августа заявил первый вице-спикер парламента республики Гия Вольский.

Парламент Грузии Vestikavkaza.ru

Он добавил, что самая крупная в стране оппозиционная партия «Единое национальное движение» не имеет перспектив победить на выборах, так как «не предлагает ничего, кроме дестабилизации». Вице-спикер также сказал, что руководство «Мечты» готово объявить досрочные парламентские выборы, если это пойдёт на пользу стране.

«Будет это 43% или 53%, «Грузинская мечта» в любом случае готова в любом конструктивном формате переговоров, готова обсудить, что лучше для страны», — сказал Вольский.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии стартовала предвыборная кампания