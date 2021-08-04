Канберра, 4 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Глава национальной группы по борьбе с COVID-19 в Австралии генерал-лейтенанта Джон Фрюен, выступая на пресс-конференции 4 августа, отверг обвинения газеты The Saturday Paper, согласно которым на заседании с участием глав правительств штатов 30 июля он якобы прибегнул к «резкому хамству» в адрес премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Генрих Фюсли. Спор между Хотспуром и Глендовером. 1784

Ранее газета The Saturday Paper написала, что Фрюен вышел из себя во время спора с Бережиклян, когда она потребовала, чтобы вакцины от COVID-19 были направлены из клиник общей практики в наиболее пострадавшие от коронавируса районы Сиднея.

«Я бы прервал встречу, если бы он так со мной разговаривал», — якобы заявил газете на условиях анонимности один из премьер-министров штатов.

Однако генерал-лейтенант Фрюен был непреклонен в своих утверждениях, что он не говорил с Береджиклян в таком тоне.

«Это не в моем стиле», — заявил Фрюен на пресс-конференции.