В Ульяновской области на борьбу с коронавирусом направят ещё 715 млн рублей
Ульяновск, 4 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области на развитие здравоохранения дополнительно планируется направить 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение поддержали на заседании социального комитета Законодательного собрания региона, сообщается на сайте парламента.
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На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» направят ещё 1,5 млрд рублей, поступивших из федерального бюджета, за счёт дополнительных доходов и перераспределения средств.
В структуре расходов 715 млн рублей планируется выделить на профилактику и борьбу с коронавирусом. В том числе дополнительное финансирование получит территориальный ФОМС на оказание медицинской помощи ковид-пациентам или подозрением на него. Кроме того, средства направят на модернизацию лабораторий по диагностике инфекционных болезней, диспансеризацию переболевших ковидом лиц и закупку лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом.
На укрепление материально-технической базы медицинских организаций дополнительно поступит почти 740 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии провели более 1,058 млн тестов на коронавирус. Всего жертвами ковида стали 2008 жителей.