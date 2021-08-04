Ульяновск, 4 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области на развитие здравоохранения дополнительно планируется направить 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение поддержали на заседании социального комитета Законодательного собрания региона, сообщается на сайте парламента.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» направят ещё 1,5 млрд рублей, поступивших из федерального бюджета, за счёт дополнительных доходов и перераспределения средств.

В структуре расходов 715 млн рублей планируется выделить на профилактику и борьбу с коронавирусом. В том числе дополнительное финансирование получит территориальный ФОМС на оказание медицинской помощи ковид-пациентам или подозрением на него. Кроме того, средства направят на модернизацию лабораторий по диагностике инфекционных болезней, диспансеризацию переболевших ковидом лиц и закупку лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом.

На укрепление материально-технической базы медицинских организаций дополнительно поступит почти 740 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии провели более 1,058 млн тестов на коронавирус. Всего жертвами ковида стали 2008 жителей.