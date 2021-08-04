Москва, 4 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В топ-5 самых интересных для жителей России видов спорта на Олимпиаде в Токио вошли плавание (39%), спортивная гимнастика (33%), художественная гимнастика (28%), волейбол (27%) и легкая атлетика (25%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата из видео на YouTube Церемония открытия Олимпийских игр в Токио

Женщинам на ОИ-2020 в Токио больше интересны такие виды спорта как художественная гимнастика (42%), спортивная гимнастика (41%) и плавание (39%), мужчинам — плавание (37%), волейбол (31%), борьба (29%), а также стрельба, теннис, баскетбол и тяжелая атлетика.

Молодые люди с интересом смотрят соревнования по волейболу и спортивной гимнастике (по 23%), легкой атлетике (22%) и плаванию (21%). Людей старше 45 лет увлекает плавание (50%), спортивная (44%) и художественная (37%) гимнастика.

Опрос проведен 30 июля-2 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление российской сборной на Олимпиаде в Токио считают успешным 80% следящих за соревнованиями граждан РФ.

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