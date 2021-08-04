Юрий Сёмин стал главным тренером ФК «Ростов»
Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин. Об этом 4 августа сообщается на сайте клуба.
Кирилл Венедиктов
Юрий Сёмин
«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что контракт клуба со специалистом рассчитан на два сезона.
Напомним, в 2020 году Сёмин покинул «Локомотив», поскольку клуб не захотел продлевать контракт с ним. Вместо него был назначен Марко Николич.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» и перешёл на работу в сборную России.
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