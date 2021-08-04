Канберра, 4 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. 4 августа Лейбористская партия Австралии внесла законопроект, целью которого является ужесточение правил выдачи федеральных грантов и финансирования различных проектов. Представители оппозиции считают, что чиновники, выбивающие из бюджета гранты на разного рода проекты, действуют в своих интересах и таким образом просто-напросто задабривают избирателей, фактически скупая их голоса. Об этом сообщил новостная портал News.com.au.

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«Скотт Моррисон помешан на такого рода нечистых делах», — прокомментировала в интервью деятельность премьер-министра Австралии сенатор от лейбористов Кэти Галлахер.

Поводом к внесению законопроекта стал июньский обзор Государственного аудиторского управления Австралии, где критике была подвергнута программа федерального правительства по созданию парковок для автомобилей в пригородах стоимостью 660 миллионов австралийских долларов ($490 млн).

Как выяснили в надзорном органе, 77% таких парковок принадлежат избирателям, голосующим за правящие партии, входящие в возглавляемую Моррисоном «Коалицию».