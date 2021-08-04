Калуга, 4 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 127 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 августа. Днём ранее, 3 августа, в регионе был зарегистрирован 131 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 41 тыс. 680 человек, 38 тыс. 911 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 489 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.