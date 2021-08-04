Ещё один человек скончался от COVID-19 в Марий Эл
Йошкар-Ола, 4 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 391 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 323 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1122 человека.
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