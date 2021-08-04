Йошкар-Ола, 4 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 4 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 323 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 810 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 34 человека. 391 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались два человека, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1122 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 551 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1136 человек, из них у 1118 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 128 пациентов, при этом госпитализированы 137 жителей Марий Эл.