Сараево, 4 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентин Инцко 27 мая 2021 года подал в отставку и этим самым завершил свой мандат — поэтому никаких полномочий вводить дополнения в уголовный кодекс БиГ. Об этом говорится в официальном сообщении посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, опубликованном на сайте российского диппредставительства 2 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Если партнеры считали Инцко действующим верховным представителем, то получается, что после 27 мая в Боснии и Герцеговине стало два верховных представителя, что является абсурдом. Иные интерпретации — иезуитская логика», — подчеркивают российские дипломаты.

В сообщении также отмечается, что Россия считает место верховного представителя в БиГ вакантным в 27 мая этого года.

«Все, кто намерен сотрудничать с гражданином ФРГ Кристианом Шмидтом, называющим себя верховным представителем, делают это на свой страх и риск, потому что необходимого мандата Совета Безопасности ООН у него нет», — подчеркивается в сообщении посольства России в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что новый верховный представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт принял должность у Инцко 2 августа. Тем не менее, Шмидта не признает Республика Сербская, которая, также как и Российская Федерация, считает его выбор на место верховного представителя нелегитимным.