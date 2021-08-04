Вашингтон, 4 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Молодое панк-трио Kills Birds, которое смогло привлечь внимание таких именитых музыкантов, как Дэйв Грол из Foo Fighters и Ким Гордон из Sonic Youth, поделились новым мощным синглом с их предстоящего второго альбома. Песня получила название «Rabbit», информирует портал Kerrang.

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Трек откроет новый альбом группы «Married», который должен выйти 12 ноября на лейблах Royal Mountain Records и KRO Records. В пластинку войдут 11 композиций, записанные на студии Дэйва Грола под названием «Studio 606» по приглашению самого артиста. Дэйв Грол стал почитателем группы после выхода их одноименного дебютника .