Шахты, Ростовская область, 4 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Ростовской области расследуют дело о смерти пятилетней девочки от ожогов. По некоторым данным, отец случайно облил ребёнка горящим бензином.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В память о погибших

Трагедия произошла в Шахтах. Мужчина во дворе занимался ремонтом машины в то время, как рядом с ним находилась пятилетняя дочь, пишет телеграм-канал Don Mash. Отец случайно задел таз с горящим бензином, и ёмкость опрокинулась в сторону девочки.

Ребёнок был экстренно госпитализирован с ожогами 60% тела в местную больницу, затем доставили в Ростов-на-Дону — в областную детскую клиническую больницу. Спасти девочку врачам не удалось.