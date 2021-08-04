Тюмень, 4 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 286 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 285 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 августа коронавирусом заразились 47 698 человек, выздоровели 44 078 человек, скончались 1010 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).