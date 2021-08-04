Токио, 4 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За истекшие сутки на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио выявили 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает оргкомитет Игр.

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Уточняется, что среди этого числа четверо спортсменов, а остальные — представители подрядных организаций, персонал и волонтеры.

В результате этого общее число выявленных на Олимпиаде заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 327.

Отметим, накануне на Олимпиаде в Токио за сутки было выявлено 18 новых носителей коронавируса.