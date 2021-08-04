Екатеринбург, 4 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В 2022 году жители Екатеринбурга смогут увидеть в городском зоопарке ещё одну белую медведицу. Об этом заявил во время объезда мэр Алексей Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белые медведи

Сейчас медведь находится в Московском зоопарке. В Екатеринбург зверя привезут после того, как в местном зоопарке организуют современный вольер.

«Думаю, в следующем году мы эти работы сделаем и второй белый медведь появится в зоопарке», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь Умка.