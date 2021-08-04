Тамбов, 4 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе скончались 706 человек.

После выздоровления был выписан 35 тыс. 851 пациент, в том числе 109 человек — за последние сутки.