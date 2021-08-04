Канберра, , 12:28 — REGNUM Бывший генеральный директор Кристин Холгейт получит выплату в размере 1 миллиона австралийских долларов ($740 тыс.) от Почты Австралии после ее ухода из-за скандала с покупкой дорогих часов. Об этом 4 августа сообщил телеканал Nine News.

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В ноябре прошлого года Холгейт была вынуждена покинуть свой пост после слушаний в сенате, в ходе которых выяснилось, что в качестве подарка она купила дорогие часы брэнда Cartier на сумму 20 000 австралийских долларов, чтобы наградить четырех своих коллег.

Она посчитала, что с ней обошлись несправедливо и обратилась в суд с иском к Почте Австралии. 4 августа стало известно, что стороны достигли досудебного соглашения. Таким образом, Холгейт защитила свою репутацию, ей были принесены публичные извинения со стороны Почты Австралии, и ей также выплатят огромную компенсацию.