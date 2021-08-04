Сан-Франциско, США, 4 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд высмеял журналистов и блогеров, которые просят у компании коды для бесплатной загрузки Tribes of Midgard. Он опубликовал пост на эту тему в своём личном Twitter-аккаунте.

Norsfell Tribes of Midgard

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1422360176796086272

«Очень забавно, когда мы получаем письма от журналистов, критиков и инфлюенсеров, которые тратят три абзаца на описание того, какие они успешные, лишь для того, чтобы убедит нас выслать им бесплатный код. Без проблем, вот ваш код. Но, чуваки, Tribes of Midgard стоит всего около $20», — пишет Питчфорд.

Напомним, что Tribes of Midgard — это кооперативный симулятор выживания, разработанный Norsfell и изданный Gearbox. Релиз проекта состоялся 27 июля 2021 года.