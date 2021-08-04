Саранск, 4 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

Скончалась женщина 1936 года рождения, а также мужчины 1935 и 1948 годов рождения. Они были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией и двусторонней тотальной пневмонией, а также тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 143 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2499 человек.

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