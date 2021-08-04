Тамбов, 4 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области 4 августа подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 55 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 35 тыс. 851 пациент, в том числе 109 человек — за последние сутки.