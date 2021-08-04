Москва, 4 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, хотя никто не может гарантировать того, что она не испытает очередных потрясений из-за новых штаммов коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор программы факультета стратегического управления института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаил Портной. Так он прокомментировал решение МВФ о распределении специальных прав заимствования (SDR), эквивалентных 650 млрд долларов.

Paasikivi Эмблема МВФ

«Надо понимать, когда МВФ выделяет такую сумму, речь не о том, что появляются дополнительные деньги. Речь о перераспределении ресурсов SDR, которые уже имеются у членов фонда. В основном, конечно, такая мера помогает развивающимся странам, потому что они могут обратиться к более развитым, обменять выделенную им сумму SDR на доллары или национальную валюту по актуальному курсу. Для восстановления от ударов пандемии мера положительная. Насколько достаточна сумма поддержки, покажет время», — сказал Портной.

Поэтому, как пояснил экономист, глобальная инфляция не вырастет, и можно ожидать, что все пройдет спокойно.

«Пока что развитые страны показывают некоторый рост, и мировая экономика действительно стала восстанавливаться, — также уточнил Портной. — Но гарантированно сказать, что не появится новый штамм и не возникнет новая волна, сегодня никто не готов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мировой экономике не очень помогут деньги, которые решил выделить МВФ.