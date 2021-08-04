Щелковский район, Московская область, 4 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Реставрацию усадьбы Гребнево в Московской области сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадий Семигин назвал прекрасным примером заботы и бережного отношения к памятникам, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Карта Московской области

«Мы видим прекрасный пример бережного отношения, заботы в виде реставрации известной усадьбы Гребнево настоящим патриотом страны Андреем Ковалевым», — отметил Семигин в ходе посещения старинной усадьбы.

Он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов развития страны является всестороннее развитие культуры, укрепление в обществе традиционных российских духовных ценностей, воспитание молодежи в духе патриотизма.

Храмовый и усадебный комплекс, парки, современные музеи мы практически из руин возрождаем уже три года, отметил со своей стороны лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» планирует обобщить лучший опыт возрождения русских усадеб и объединить деятелей культуры и меценатов по всей стране, подчеркнула в свою очередь член президиума Юлия Саморока.

Усадьба Гребнево — старинная усадьба, первые упоминания о которой встречаются в начале XIV века. Масштабный ансамбль находится в Московской области, в 28 километрах от Москвы в городском округе Щелково.