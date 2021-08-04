Москва, 4 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы.

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Линия метро ведёт в районы Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное далее в Щербинку. На первом участке построят три станции — «ЗИЛ» (с пересадкой на МЦК и Троицкую линию метро), «Остров мечты» (с пересадкой на Замоскворецкую линию), а также «Кленовый бульвар» (с пересадкой на БКЛ).

В Стройкомплексе также рассказали, что в перспективе планируется строительство центрального участка между станциями «ЗИЛ» и «Деловой центр», который соединит Бирюлёвскую и Рублёво-Архангельскую линии.