Тамбов, 4 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 4 августа зарегистрировано 1478 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

За последние сутки были подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 40 тыс. 875 человек.