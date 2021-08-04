Ульяновск, 4 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 4 августа, за последние сутки в Ульяновской области умерли три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии жертвами ковида стали 2008 жителей.

Напомним, всего в регионе провели более 1,058 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением остаются почти 15,5 тыс. контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинация от COVID-19 проводится в 44 стационарных и десяти мобильных пунктах. Также работает 31 выездная бригада. В регионе для лечения пациентов с коронавирусом развернули 1482 койки в 12 госпитальных базах.