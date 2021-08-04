За сутки в Ульяновской области умерли три пациента с коронавирусом
Ульяновск, 4 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По сведениям на 4 августа, за последние сутки в Ульяновской области умерли три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии жертвами ковида стали 2008 жителей.
Напомним, всего в регионе провели более 1,058 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением остаются почти 15,5 тыс. контактных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинация от COVID-19 проводится в 44 стационарных и десяти мобильных пунктах. Также работает 31 выездная бригада. В регионе для лечения пациентов с коронавирусом развернули 1482 койки в 12 госпитальных базах.