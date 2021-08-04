Анкара, 4 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Греции пожарные спасли более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби, сообщил замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окруженных огнем», — сказал Хардалиас.

Он добавил, что ранее были эвакуированы жители Варибоби, Адамес и Фракомакедонес, а также поселка Олимпиако-Хорьё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в результате лесных пожаров в Турции погибли восемь и пострадали 850 человек. Большинство точек возгорания локализовано. Сейчас почти все лесные пожары (146 из 154) локализованы.