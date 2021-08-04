Москва, 4 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Производство и реализация новых прорывных товаров и услуг спотыкается в России на таких рядовых вещах, как современная инфраструктура, профессиональные кадры и дешевые деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина об устаревшей экономической модели РФ.

Высокие технологии

«Критика «старой модели» экономики уже идет довольно давно. А слова о том, что российская экономика требует качественной трансформации, слышатся от разных представителей властей и элит на каждой дискуссионной площадке, — констатировала Скрыль. — Нельзя отрицать, что сырьевая модель экономики изжила себя. Современные реалии требуют перехода на новые технологичные производства. Но производство и реализация новых прорывных товаров и услуг спотыкается на рядовых вещах, которые отсутствуют в России. А это современная инфраструктура, профессиональные кадры и дешевые деньги».

Скрыль подчеркнула, что проблема российской модернизации экономики не в том, что есть сложности с разработкой инновационных продуктов.

«Например, в прошлом году в России создали первую инновационную вакцину против коронавирусной инфекции Sputnik V. И спрос на вакцину был и остается колоссальным, — призвала не забывать экономист. — Проблема заключается в том, что произвести требуемые объемы вакцины для удовлетворения мирового спроса российская экономика оказалась не в состоянии, так как отсутствуют производственные мощности».

Поэтому, как полагает Скрыль, пользуясь ситуацией на нефтяном рынке и получая сверхдоходы от экспорта углеводородов, власти РФ должны модернизировать устаревшие производства, построить новую инфраструктуру и вкладываться в образование будущего поколения, ориентируясь на те профессии, которые будут востребованы в новой модели экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрину ответили, правильно ли ориентировать экономики исключительно на внешний рынок.