Саранск, 4 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 4 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 143 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Photoshare.ru Дорога в Мордовию

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За последние сутки в республике выписаны 46 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 230 жителей Мордовии. 414 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 августа в инфекционных стационарах республики лечение получал 1271 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1869 человек.