Владимир, 4 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Во Владимирской области 4 августа подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 50 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 875 пациентов, в том числе 177 человек — за последние сутки.