Вашингтон, 4 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Сети опубликовали трейлер фильма «Золушка» киностудии Amazon. Ролик доступен на YouTube-канале Amazon Prime Video с 4 августа.

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В трейлере главная героиня в исполнении певицы Камилы Кабельо шьёт платье, чтобы пойти в нём на королевский бал. Однако злая мачеха выливает на него чернила, и на помощь приходит фея-крёстная, которую играет темнокожий актёр Билли Портер.

ИА REGNUM напоминает, что новая музыкальная интерпретация классической сказки выйдет 3 сентября 2021 года. Фильм будет доступен на стриминговом сервисе Amazon.