Владивосток, 4 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аврора» с 18 августа начнёт выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток-Чита, а с 19 августа — ещё и в Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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В Читу рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus A319 два раза в неделю, по средам и субботам. Обратный рейс вылетает из Читы по четвергам и воскресеньям.

Стоимость авиабилета из Владивосток в Читу — от 5600 рублей в одну сторону.

Из Владивостока в Улан-Удэ рейсы будут выполняться также на Airbus A319 по понедельникам и четвергам. Цена билета — от 5600 рублей в один конец.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.