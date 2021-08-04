Вашингтон, 4 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В США сняли документальный фильм о научном сотрудничестве американских и северокорейских учёных. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на американскую неправительственную организацию Global Co Lab Network.

Вулкан Пэктусан. Снимок НАСА

29-минутный фильм под названием «Мир науки: дипломатические отношения с Северной Кореей» рассказывает о научных обменах между учёными США и КНДР в период с 2009 по 2014 года, включая совместное исследование вулканической активности на горе Пэктусан.

«Я надеюсь, что дружеские отношения между учёными США и Северной Кореи, начавшиеся в 2009 году, продолжатся», — сказал профессор школы медицины Джона Хопкинса Питер Агре.

В настоящее время представители организации ведут переговоры с университетами по всему миру с целью показа данного документального фильма студентам.