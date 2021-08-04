Ирвайн, США, 4 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Вслед за президентом компанию Blizzard Entertainment также покинул Джесси Мещук — глава отдела кадров. Об этом 4 августа сообщает издание PC Gamer.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Согласно недавнему отчёту Axios, Джесси Мещук «скрывал нарушения сотрудников на рабочем месте». Представители Activision Blizzard подтвердили его уход, но не раскрыли официальных причин увольнения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, президент Blizzard Джей Аллен Брак покинул компанию после судебных разбирательств из-за «нездоровой рабочей атмосферы». Ему на смену придут Джен Онили Майк Ибарра.