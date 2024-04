Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Вокалист и автор песен американской инди-рок группы Bleachers Джек Антонофф обсудил совместную работу с музыкантами Лана Дель Рей, Clairo и Lorde в недавнем интервью порталу NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Вспоминая работу с Дель Рэй, продюсированием альбома «Norman Fucking Rockwell!!!"которой занимался Джек, и которую он ласково прозвал «Джимми», он сказал: «Что мне нравится в работе с Ланой, так это то, что в ее музыке гораздо больше юмора, чем, я думаю, люди понимают».

Антонофф также лестно высказался о молодой инди-рок-исполнительнице Clairo, над вторым альбомом которой «Sling» он также работал. Джек провозгласил ее «одной из наших великих артисток», добавив: «Нельзя недооценивать уровень ее работы и ее творчества».

Напомним, что Лана Дель Рей стала соавтором трека «Don't Go Dark» на новом альбоме Bleachers «Take The Sadness Out Of Saturday Night», вышедшем 30 июля, и исполнила бэк-вокал на «Secret Life».