Краснодар, 4 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждён 261 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 августа. Накануне, 3 августа, сообщалось о 260 новых заразившихся.

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«В Краснодаре выявили 49 случаев, в Анапе — 36, в Лабинском районе — 24, в Красноармейском — 23. В Геленджике — 16 заболевших, в Кореновском районе — 15, в Курганинском — 14, в Тихорецком — 13. По десять положительных результатов в Крыловском и Павловском районах. Девять — в Апшеронском, по шесть — в Мостовском и Сочи», — уточнили в оперштабе.

Всего на 4 августа регионе подтверждено 60 098 случаев заражения коронавируса, выздоровели 47 430 человек, 4 332 пациента скончались.

В стационарах на лечении находятся 3127 человек с коронавирусом, на дому лечатся 5 209. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 103 пациента, ещё семеро на ЭКМО.