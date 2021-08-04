Монтерей, США, 4 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Автокомпания Automobili Pininfarina (принадлежит индийскому концерну Mahindra & Mahindra) на предстоящем Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич 12 августа 2021 года представит серийный автомобиль Battista. Об этом сообщается на сайте компании.

Pininfarina Pininfarina Battista

Серийная версия Battista отличается характерным черным кузовом из углеродного волокна и отполированными колесными дисками Impulso черного цвета.

Внутри серийная модель Pininfarina Battista отделана черной экологичной кожей с яркой контрастной строчкой Iconica Blu. Кроме того, в салоне установлены сиденья с вышивкой Iconica Blu. Сиденья оснащены компонентами Pilota Carbon с отделкой из черного открытого углеродного волокна, гармонирующего с экстерьером.

Мощность мотора автомобиля составляет 1874 л. с. и 2300 Нм крутящего момента. Это позволит Battista разогнаться с места до 100 км/ч менее чем за две секунды.

Напомним, 12 августа компания Acura представит ограниченную серию NSX Type S 2022 модельного года на автомобильном конкурсе элегантности в Монтерее (штат Калифорния, США).

Читайте также: Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser