Киев, , 11:53 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил задержание мужчины с гранатой, который угрожал взорвать здание правительства.

Граната Sfw.so

Подробности задержания депутат не сообщает, известно лишь, что спецоперация силовиков прошла без пострадавших.

Также СМИ сообщают, что мужчина с гранатой — бывший боец «Айдара» Владимир Прохнич. Мотивы нападения на здание правительства пока что неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что по информации источников, задержанный извинился перед полицейскими и заявил, что «нужно было так сделать». При этом источники в полиции сообщили, что граната, которую мужчина угрожал взорвать, оказалась боевой.