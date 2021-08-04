Чебоксары, 4 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество вновь выявленных случаев заражения, составив соответственно 87 и 77. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Вакцинация в Чувашии

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По данным на 4 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 29 584 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 77.

Выздоровели 26 935 человек, из них за последние сутки победили болезнь 87 пациентов.

Кроме того, в Чувашии продолжают ежесуточно регистрировать смертельные исходы от COVID-19: скончались ещё восемь пациентов, с начала пандемии жертвами стали 1754 человека.

Отметим, что в Чувашии продолжают работу мобильные пункты вакцинации. В частности, на этой неделе, со 2 по 8 августа, в Чебоксарах они будут работать у различных магазинов и торговых центров, в Новочебоксарске — у кинотеатра, рынка Дворца культуры «Химик».