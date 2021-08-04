Новомичуринск, Рязанская область, 4 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Вандалы разломали скамейки и качели, испортили резиновое покрытие в одном из скверов Новомичуринска Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Общественную территорию благоустраивали четыре года.

Http://город-новомичуринск.рф Сломанные скамейки

Рабочие городской службы по благоустройству устраняют последствия хулиганской выходки в сквере на проспекте Смирягина. Неизвестные изуродовали столы, сломали почти все скамейки, часть из которых сдвинули с установленных мест, оторвали резиновое покрытие на детской площадке.

«Буквально накануне, в пятницу, администрация провела ревизию и инвентаризацию в парке. То, что мы увидели в понедельник, всех шокировало. Четыре года городская администрация благоустраивала этот парк, чтобы новомичуринцам было комфортно в нём отдыхать», — цитирует издательство «Пресса» главу администрации Новомичуринска Сергея Клёнушкина.

Городские власти подсчитывают ущерб, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.