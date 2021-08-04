Москва, 4 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в отдельных регионах России характеризуется как тяжелая (в частности, в Республике Саха (Якутия)), а в целом по стране она на среднем уровне (даже чуть ниже, чем в прошлом году), заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра лесной пирологии (филиал ФБУ ВНИИЛМ, г. Красноярск) Роман Котельников.

Лесной пожар

«Частота лесных пожаров очень сильно варьируется как по территории (между регионами), так и по годам. Кроме того, есть природные пожары, которые действуют не на лесных территориях.

Определённые географические отличия лесных пожаров, конечно, есть, но всё-таки они отличаются скорее не по регионам, а по лесорастительным условиям, природно-климатическим условиям.

Есть такой показатель, как класс природной пожарной опасности лесов. Почти во всех регионах есть леса и I класса, и V класса. Также оказывают влияние на лесные пожары социально-экономические показатели регионов России.

Лесных пожаров избежать нельзя! Даже если полностью исключить все пожары от человеческого фактора, всё равно останутся пожары от природных причин. В каком-то смысле это природное явление.

Хоть нельзя избежать, но вполне возможно сократить их численность и снизить негативное воздействие (например, сократить пройденную огнём площадь).

Ключевая проблема, связанная с лесными пожарами, — это, конечно, хроническое недофинансирование лесной отрасли. Это признаёт даже руководство Рослесхоза.

Так как это тянется давно, уже начался кадровый голод. Многие специалисты ушли. Талантливая молодёжь предпочитает идти на престижные высокооплачиваемые специальности.

Соответственно, на лесное направление идут по остаточному принципу. Это приводит к общему снижению квалификационного уровня специалистов в лесной отрасли.

Так что просто выделить кучу денег или накупить много техники — это не решит всех проблем. Финансирование нужно выделять на постоянной основе (систематически) под конкретные долгосрочные планы мероприятий. В том числе на подготовку и поддержку молодых кадров.

Ну и на прикладную науку, естественно, также нужно выделять средства», — высказал свое мнение Роман Котельников.

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