Токио, 4 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Тихом океане у восточного побережья Японии. Об этом 4 августа сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 23:33 мск 3 августа и их эпицентр находился на расстоянии 93 км в восточном направлении от города Хитати на острове Хонсю.

Также указывается, что в 23:43 мск в акватории Тихого океана было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого был расположен за 64 км в восточном направлении от города Иваки на острове Хонсю.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи в районе Андаманских и Никобарских островов в северо-восточной части Индийского океана.