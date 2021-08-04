Кызыл, 4 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ливни придут в республику во второй половине 5 августа.

Гроза

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Затем, в течение суток 6 августа здесь ожидаются сильные ливни, грозы и град. Местами пройдёт крупный град. Шквалистый ветер усилится до 15−20, местами до 25 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендовали жителям реже выходить на улицу, ограничить поездки на дальние расстояния, отключить электричество, газ и воду и соблюдать меры пожарной безопасности.